Gretchenreprodução do instagram

Publicado 21/10/2021 14:20

Rio - Gretchen aproveitou a manhã de sol desta quinta-feira para renovar o bronzeado. De biquíni fio-dental, a cantora posou à beira da piscina e arrancou suspiros dos internautas ao exibir seu corpão no Instagram. "Colágeno ok, testosterona ok, bronzeado ok, paz e tranquilidade ok. Vantagens de ser velha", brincou ela na legenda.

Nos comentários, o marido de Gretchen, Esdras de Souza, se derreteu por ela. "Minha diva, minha vida, minha inspiração", escreveu ele. Os internautas também elogiaram a cantora."Cada dia mais linda", publicou um. "Esse bumbum deveria ser mumificado, eternizado", opinou outro.