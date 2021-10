Pétala Barreiros, Marcos Araújo e Lívia Andrade - Reprodução

Pétala Barreiros, Marcos Araújo e Lívia AndradeReprodução

Publicado 21/10/2021 11:46

Rio - A briga entre Lívia Andrade, Pétala Barreiros e Marcos Araújo ganhou um novo capítulo. A apresentadora voltou a criticar a ex-mulher do empresário ao rebater uma mensagem que recebeu no Instagram. "Só aguardando a lei do retorno. O mal que se faz em terra, se paga em terra", disse uma seguidora para a ex-funcionária do SBT.



"Não espere, ela já está acontecendo. Ela achou que seria amante e teria uma vida plena? Amante não tem uma vida feliz, estamos vendo o rebuliço que é. Os dois estão arcando com as consequências da infidelidade do passado. Triste ver as crianças expostas e sofrendo nesse momento. Inocentes colocados na confusão de adultos", rebateu Lívia Andrade.

A apresentadora recebeu uma nova mensagem após essa publicação, dizendo que Pétala tinha 14 anos quando se envolveu com Marcos Araújo e era apenas "uma criança". Lívia também fez questão de responder esse comentário.

"Uma criança de 14 [anos] não está por aí em baladas e shows de madrugada atrás de homem. Uma criança de 14 anos está dentro de casa dormindo e protegida pelos pais e responsáveis. Ou eu tô errada?", declarou.

Entenda a polêmica

Pétala Barreiros foi casada com Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix. Eles se separaram em maio de 2020 e no final do mesmo ano o empresário começo um relacionamento com Lívia Andrade, na mesma época em que as polêmicas começaram.

A influenciadora diz que viveu um relacionamento abusivo com Marcos Araújo e que sofreu abusos físicos e psicológicos. Após a separação, Pétala acusa o empresário Araújo de abandono afetivo e fala que o empresário não paga a pensão dos filhos. O empresário nega essas acusações e pediu um teste de paternidade para confirmar se o caçula é realmente seu filho.