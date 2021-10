Praticamente irreconhecível, Ludmilla desembarca acompanhada por segurança em aeroporto do Rio

Rio - A cantora Ludmilla desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio, na tarde desta quarta-feira. Lud estava acompanhada por um segurança. De óculos escuros e uma máscara contra a covid-19 que cobria todo o rosto, a cantora estava quase praticamente irreconhecível. Ainda assim, Ludmilla foi reconhecida por uma fã, que pediu para tirar fotos com ela. Simpática, a cantora posou com sua admiradora.

