Neymar faz homenagem para Carol Dantas, mãe de seu filhoReprodução Internet

Publicado 21/10/2021 09:53 | Atualizado 21/10/2021 09:57

Rio - O jogador de futebol Neymar fez uma homenagem para Carol Dantas, mãe de seu filho, Davi Lucca, de 10 anos, na manhã desta quinta-feira, data em que ela faz aniversário. A influenciadora está completando 28 anos. O craque compartilhou no Instagram uma foto em que aparece fazendo um coração com as mãos para Carol e fez um texto carinhoso.

"Minha companheira, amiga, amiga de fofoca e supermãe. Parabéns, Carol Dantas, você merece toda felicidade do mundo, te amo", escreveu o jogador na legenda da foto. Vinicius Martinez, atual marido de Carol, com quem ela também tem um filho, Valentin, de 2 anos, comentou a postagem. "A gente te ama, saudades", escreveu o chef de cozinha, que se tornou um grande amigo do jogador.