Marina Ruy Barbosa posa para ensaio fotográfico na Praia da Barra da Tijuca

Rio - Marina Ruy Barbosa participou de um ensaio fotográfico na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. A atriz surgiu toda estilosa usando um modelito de crochê, óculos escuros e caprichando no "carão". Em breve, Marina poderá ser vista na série "Rio Connection", do Globoplay. As gravações da série policial já começaram.

