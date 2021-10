Karol Conká e Gloria Groove - Reprodução da internet

Publicado 21/10/2021 18:35

Rio - Após Gloria Groove revelar que se inspirou em Karol Conká para seu novo single, a ex-'BBB21' mandou um recado para a drag queen. Nesta quinta-feira (21), Conká agradeceu o apoio de Gloria após sua participação polêmica pelo reality show da Globo, o que gerou o "cancelamento" da funkeira nas redes sociais.

"Obrigada pela empatia e parabéns por ser essa personalidade forte que não segue o efeito manada do ódio coletivo. Obrigada por não soltar a minha mão mesmo quando não tinha como me defender. Isso reforça a estrela que você é. Obrigada por me tratar como humana", escreveu Karol em uma postagem no Twitter. "Estou aqui hoje e sempre! Te amo", respondeu Gloria.

A funkeira também contou qual foi sua reação ao assistir o clipe de "A Queda", lançado na última sexta-feira. Quando assisti o clipe da Gloria Groove pela primeira vez, chorei muito lembrando de tudo que vivi e fiz vcs passaram. Ainda fico mexida com o que rolou e com muito remorço mas graças a arte é possível trazer todos pra uma boa reflexão. Vale a pena cancelar quem quer evoluir?", questionou.

No "Encontro com Fátima Bernardes", Gloria Groove falou sobre a relação entre sua nova faixa, intitulada "A Queda", e a participação de Karol Conká no "BBB" . "Acho que foi um dos grandes episódios de ódio coletivo, massivo que a gente testemunhou enquanto público. Enquanto artista, isso causa um misto de sensações e vejo o que pode acontecer com a carreira, a vida de uma pessoa. A música é para gerar uma reflexão", afirmou a artista.

Em outro momento, a drag queen abriu o jogo sobre sua relação com a funkeira: "Sempre vou estar aqui para dar a mão, isso nunca mudou. As pessoas que me acompanham sabem que eu mantive esse posicionamento fortemente e inevitavelmente a história dela serve para o que eu retrato em 'A Queda'", declarou.