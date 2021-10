Gloria Groove durante sua participação no Encontro - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2021 13:25 | Atualizado 21/10/2021 14:23

Durante participação no "Encontro", Gloria Groove contou as inspirações para a música e o clipe de "A Queda". A canção, que fala sobre a cultura do cancelamento e os erros que uma pessoa comete, viralizou nas redes sociais pelo teor crítico. Patrícia Poeta perguntou sobre a política do cancelamento. "É aquilo de gostar ver a pessoa se danar", disse Glória Groove sobre os episódios de cancelamento.

"Bom, Karol sempre foi minha grande referência musicalmente falando, depois que conheci a pessoa Karoline também, me apaixonei mais ainda. Ela sempre foi muito incrível, sempre me abriu portas, Karol foi a pessoa que me levou no palco do Rock in Rio e agora eu estarei uma segunda vez", contou. "A Karol está no lugar de um ídolo que quando virou amigo, me abriu portas, sabe?", disse.

"Sempre vou estar aqui para dar a mão, isso nunca mudou. As pessoas que me acompanham sabem que eu mantive esse posicionamento fortemente e inevitavelmente a história dela serve para o que eu retrato em 'A Queda'", comentou.

Ela então, comentou sobre o episódio de cancelamento que Karol passou após o 'BBB 21'. "Acho que foi um dos grandes episódios de ódio coletivo, massivo que a gente testemunhou enquanto público, enquanto artista, isso causa um misto de sensações e vejo o que pode acontecer com a carreira, a vida de uma pessoa. A música é para gerar uma reflexão", disse.