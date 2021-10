Hariany Almeida e José Victor Pires - Reprodução/Instagram

Hariany Almeida e José Victor PiresReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2021 13:45 | Atualizado 21/10/2021 13:49

Rio - A ex-BBB Hariany Almeida assumiu que vive um novo romance, um ano após dar fim ao relacionamento com DJ Netto. A vice-campeã de "A Fazenda 11" revelou que está namorando o ator José Victor Pires, conhecido por suas participações em novelas da Globo. Em entrevista ao podcast "PodDelas", a influenciadora de 24 anos abriu o jogo sobre o início do namoro.

fotogaleria

"Estou namorando. Estou assumindo aqui mesmo porque o povo não sabia de verdade. Foi tudo muito rápido e bem intenso. A gente se conheceu pelo Instagram e marcou de viajar junto. No começo da viagem, decidimos ficar de boa, sem compromisso. Se um quisesse ficar com outra pessoa, tudo bem. Mas passaram dois dias e ele me pediu em namoro e eu aceitei", relatou durante a conversa com Tata Estaniecki e Flávia Pavanelli.

Hariany continuou explicando que não planejava entrar em um novo relacionamento. "Estamos juntos há dois meses e paguei a língua porque não queria namorar ninguém agora, estava em outro momento, querendo me dedicar ao trabalho. Mas, essas coisas a gente não planeja muito", declarou.