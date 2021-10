Marido de Sasha defende Sammy Lee de críticas por reatar relacionamento com Pyong após suposta traição - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2021 14:15

Rio - João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, defendeu a reconciliação de Sammy e Pyong Lee. Nas redes sociais, ele aproveitou publicações sobre o assunto para opinar e defender o relacionamento.

"Impressionante como as pessoas querem opinar/criticar tudo! Perdoar e restituir a família é uma escolha deles, e ninguém tem nada a ver com isso. Feliz pela família, que eles cresçam em graça e sabedoria sempre! Sejam felizes", escreveu João em um comentário no Instagram.

Pyong e Sammy estavam separados desde junho, quando o hipnólogo foi acusado de trair a esposa com Antonela Avellaneda no reality 'Ilha Record'. Pyong apareceu na mesma cama da ex-BBB no programa e ambos os participantes desfizeram a relação, mas nessa semana, reataram com os ex's.

O hipnólogo fez um vídeo pedindo perdão para Sammy. "Não existia um segundo onde eu não me arrependesse profundamente de ter aberto uma ferida no seu coração", disse ele.