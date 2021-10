Carlos Alberto de Nóbrega passa por cateterismo - Reprodução

Publicado 21/10/2021 13:56 | Atualizado 21/10/2021 13:58

Rio - O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, passou por um procedimento de cateterismo na manhã desta quinta-feira. Carlos Alberto foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na noite de ontem, após ter uma leve arritmia diagnosticada.

O cateterismo cardíaco é um procedimento que pode ser utilizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, que consiste na introdução de um catéter, que é um tubo flexível extremamente fino, na artéria do braço, ou da perna, até o coração. De acordo com assessoria de imprensa do SBT, o procedimento correu de forma tranquila.



Pelas redes sociais, Renata Domingues, mulher de Carlos Alberto, também mostrou que o apresentador se recupera bem. Em foto postada nos stories, a médica mostrou o marido assistindo a um jogo de futebol. "Tinha que ter um futebol", brincou.