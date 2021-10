Suzana Gullo se declara ao marido, Marcos Mion - Reprodução

Suzana Gullo se declara ao marido, Marcos MionReprodução

Publicado 21/10/2021 19:46 | Atualizado 21/10/2021 19:48

Rio - Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, fez uma homenagem para o amado durante o programa 'Mais Você', desta quinta-feira (21). A empresário contou sobre o apoio que recebeu de Mion durante sua batalha contra o câncer de mama, em 2016.

fotogaleria

"É muito triste, mas a gente sabe que muitos homens abandonam as mulheres quando elas estão enfrentando uma doença como essa, e você foi muito importante para mim, o seu apoio foi fundamental para a minha cura, para o meu tratamento. Só eu sei o quanto você esteve ao meu lado acreditando na gente", disse a empresária.



"Muito obrigada, meu amor, você é tudo para mim, eu te amo mais do que tudo no mundo, sou muito feliz de ter essa vida maravilhosa com você, de ter construído a nossa família, e eu vou ficar com você para sempre!", finalizou a declaração.