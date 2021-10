Luísa Sonza - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:10

Rio - A estreia da segunda temporada de "Verdades Secretas" movimentou a web na noite desta quarta-feira (20) e Luísa Sonza não ficou de fora do assunto. A cantora de 23 anos foi ao Twitter comentar os primeiros episódios da série e não segurou a língua ao falar sobre a beleza dos atores e atrizes que participam da produção.

“Essa série tá com muita gente gostosa, amei”, escreveu a artista. “Gente, eu pegaria essa série inteira”, continuou ela, que é bissexual. Além de Camila Queiroz, Agatha Moreira e Romulo Estrela, o elenco ainda conta com o ator Bruno Montaleone, que protagonizou cenas quentes com Luísa no clipe de "melhor sozinha", faixa do álbum "Doce 22".

Confira os tweets:

pqp essa série tá c mt gnt gostosa amei #verdadessecretas2 — luísa SONZA (@luisasonza) October 21, 2021