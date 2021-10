Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 21/10/2021 19:36 | Atualizado 21/10/2021 19:37

Rio - Paolla Oliveira encantou os internautas ao publicar fotos com Diogo Nogueira e o mais novo integrante da família, o cãozinho Bruttus, no Instagram, nesta quinta-feira. "Mais novo morador da casa… Notem a plenitude do Bruttus Batuque", afirmou a atriz. "Enquanto a gente tenta sair bem na foto com ele", brincou ela, ao mostrar uma sequência de imagens divertidas com o animal de estimação.

Já Diogo publicou alguns vídeos com o cão em seu Instagram Stories em um vídeo que divulga sua nova música, 'Flor de Caña', em homenagem a sua amada, que será lançada nesta sexta-feira.