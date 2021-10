Jade Picon - Reprodução

Publicado 21/10/2021 21:54

Rio - Jade Picon usou o Twitter, na noite desta quinta-feira, para dar fim aos boatos de que teria traído João Guilherme. Ela terminou seu namoro de três anos com o ator e cantor em agosto. "Estou aqui pra deixar claro, sem nenhuma possibilidade de criarem uma narrativa diferente. Encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida SOLTEIRA só cabe a mim e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser", começou a influencer.

Através da rede social, ela deixou claro que não dará espaço para notícias falsas a seu respeito. "Recentemente [sic] vejo meu nome envolvido em uma série de especulações e notícias que nem sempre tem o mínimo de compromisso com a realidade que vivo e muitas vezes acabo me sentindo obrigada a posicionar minha verdade. Aos 20 anos, vi que viver para provar sua verdade para os outros é uma prisão e não vou me colocar nesse papel. Minha consciência está limpa. Acho natural que falem sobre minha vida mas não esperem meu posicionamento sobre tudo que falam… não vou dar espaço para julgamentos, mentiras e comentários machistas", destacou Jade.

Por fim, ela disse que está gostando de estar solteira e tem aproveitado esse momento. "Sou jovem, independente, solteira e não faço mal a ninguém. Estou em uma fase nova, me me aventurando, me descobrindo e muito feliz. Sou grata DEMAIS por todo o amor que venho recebendo nesses 12 anos de internet."

Entenda o caso:

Em 'A Fazenda 13', da Record TV, Gui Araújo falou sobre seus relacionamentos durante uma conversa com os outros peões. No bate-papo, ele revelou ter 'em sua lista' uma mulher que era 'a mais proibida de todas'. Os outros participantes perguntaram o nome da parceira e o ex de Anitta escreveu com os dedos quem seria. Os internautas repetiram a cena várias vezes e decifraram que começava com J a primeira letra e depois foram juntando as peças do enigma apontaram como a influenciadora. Em seguida, também começaram especulações que o affair teria acontecido enquanto ela namorava João Guilherme.

Em suas redes sociais, João Guilherme se pronunciou sobre o assunto: "Porr* eu clico no meu nome e é mó farofada, uma turma falando que o outro foi fantasiado de mim, outras falando sobre o comentarista que acha todo mundo debochado e ai tem uma novidade: Gui Araújo e Jade, novo (velho) casal. Não da pra saber né. Mas o resumo é: não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar, não tenho contato com minha ex então não vou perguntar. Todo mundo é e quem não foi um dia vai ser". Na última frase ele se referia ao fato de ser traído".