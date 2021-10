João Guilherme e sua ex, Jade Picon - Reprodução/Instagram

Parece que João Guilherme não ficou surpreso ao saber de mais uma polêmica envolvendo a ex-namorada, Jade Picon. Tudo começou na madruga desta quinta-feira (21), quando Gui Araújo conversando com outros peões de 'A Fazenda 13' e revelou com uma moça, que seria comprometida, quem ele chama de 'namorada proibida'. Os outros participantes perguntaram o nome da parceira e o ex de Anitta escreveu com os dedos quem seria.



Os internautas repetiram a cena várias vezes e decifraram que começava com J a primeira letra e depois foram juntando as peças do enigma apontaram como a influenciadora. Em seguida, também começaram especulações que o affair teria acontecido enquanto ela namorava João Guilherme. O filho de Leonardo se pronunciou em suas redes sociais. "Porr* eu clico no meu nome e é mó farofada, uma turma falando que o outro foi fantasiado de mim, outras falando sobre o comentarista que acha todo mundo debochado e ai tem uma novidade: Gui Araújo e Jade, novo (velho) casal. Não da pra saber né". escreveu ele.



Em seguida, ele deixou claro que não sabe se é verdade: "Mas o resumo é: não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar, não tenho contato com minha ex então não vou perguntar. Todo mundo é e quem não foi um dia vai ser". Na última frase ele se referia ao fato de ser traído".



