Publicado 21/10/2021 05:00 | Atualizado 21/10/2021 08:47

Fernando Medeiros foi contratado como comentarista da NBA na TNT Sports e está entusiasmado para trilhar esse novo caminho. Em sua trajetória nesses últimos 6 anos pós-BBB, ele tem sido reconhecido por diversos trabalhos que vão além da sua participação no reality.



"Acredito que tudo se desenvolveu de forma natural, sendo quem eu sou. Não preciso 'causar" nas redes sociais para ganhar likes. Trabalho com um conteúdo consistente e sou reconhecido por marcas mundialmente renomadas. Posso dizer com toda humildade do mundo que eu consegui! Mesmo diante do grande preconceito com os ex-BBBs, hoje sou respeitado na minha área, na educação física e como apresentador", relata Fernando.



O convite para Fernando ser comentarista ao vivo na TNT Sports surgiu neste mês de outubro. "Fiquei muito feliz, pois se trata do maior canal digital de comunicação esportiva do Brasil e um dos maiores do mundo. Venho trabalhando há algum tempo para chegar preparado nestes grandes desafios. Acredito que será uma ótima temporada", comenta ele, muito entusiasmado.



O basquete representa muito na vida de Fernando, ele que começou a jogar aos 11 anos de idade. Então, fazer parte do maior time de comunicação de basquete com certeza é um sonho realizado. "Comecei nas escolinhas do Grajaú Country Club, um clube na Zona Norte do RJ. Com o tempo, mesmo parando de jogar profissionalmente, continuei dando aulas de basquete e participando de projetos sociais que tinham a bola laranja como principal ferramenta transformadora. Hoje, fazer parte do time de conteúdo da maior liga de basquete do mundo é um sonho para mim. Sempre sonhei chegar na NBA, e de uma certa forma, cheguei", diz ele, que estará ao vivo às terças, quintas e domingos nos canais da NBA Brasil, Bud Play e TNT Sports.