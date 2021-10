Rafa Kalimann - Reprodução

Publicado 21/10/2021 05:00 | Atualizado 21/10/2021 14:07

A Globo resolveu agir antes de perder boa parte do material já gravado da série 'Rensga Hits!' por causa de Rafa Kalimann. A emissora pediu autorização especial ao Sindicato dos Artistas para a ex-BBB poder participar como atriz da produção original da GloboPlay, já que Rafa não tem DRT e sem registro não poderia atuar com um personagem de fala na série, que retrata o universo sertanejo. O sindicato já atendeu ao pedido da Globo.



Vale lembrar que o imbróglio envolvendo Rafa, Globo e o Sindicato dos Artistas começou depois de várias denúncias sobre as escalações de influenciadores nas produções da emissora, o que revoltou muitos profissionais com DRTs e desempregados.



Em 'Rensga Hits !', Kalimann interpreta a personagem Paloma, uma influenciadora digital e apresentadora que se envolve com um cantor sertanejo. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Antes de ser escalada para o elenco da série, a moça trabalhou como apresentadora do talk show 'Casa Kalimann', que só durou uma temporada. E a coluna descobriu que o salário de Rafa na Globo é de (pasmem!) três dígitos!