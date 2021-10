Ingrid Freitas e Tiee - Arquivo Pessoal

Publicado 21/10/2021

O cantor Tiee foi enquadrado pelo Ministério Público na Lei Maria da Penha. O órgão denunciou o pagodeiro por violência doméstica, por conta de graves ameaças contra sua ex-namorada, Ingrid Freitas. A denúncia tem como base a seguinte mensagem do cantor enviada à estudante de odontologia após o término do relacionamento: "Posta pra você ver (...) eu faço seu pai cortar os pulsos (...) eu acabo com a sua vida (...) se eu não mando você pela pro seu pai (...) pro batalhão todo dele".



O MP ainda cita na denúncia o fato de Tiee ter gravado vídeos íntimos quando eles formavam um casal e afirma que Ingrid também enviava fotos suas e vídeos íntimos para o telefone dele. Esse material, de acordo com a promotora Daniela Caravana Cunha Vaimberg, teria sido usado pelo cantor para ameaçar Ingrid. "Após o término, o denunciado ameaçou a vítima afirmando que se qualquer foto saísse do telefone dela, ele 'vazaria todos os vídeos dela', conforme narrado pela vítima em sede policial".



Ingrid registrou um boletim de ocorrência contra Tiee por conta das ameaças que vinha sofrendo. Em sua queixa formal, ela alega que namorava o cantor sem saber que ele era casado com filhos. A estudante de odontologia, que na verdade acabou sendo amante do cantor sem saber, ainda chegou a entrar com um pedido de medida protetiva de urgência para que Tiee não pudesse mais se aproximar ou tentar qualquer tipo de contato com ela, seus familiares e suas testemunhas, e ainda mantivesse distância mínima de 200 metros.