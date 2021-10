Johnny Massaro e João Pedro Accioly - Reprodução

Johnny Massaro e João Pedro AcciolyReprodução

Publicado 20/10/2021 22:01

Johnny Massaro usou as redes sociais, nesta quarta-feira (20) não só para assumir como revelar a identidade do namorado, um amigo de infância chamado João Pedro Accioly. “24 anos de parceria: e a vida à frente!”, escreveu na legenda da foto do casal.

Logo em seguida, João se declarou em uma nova postagem: “Faz 8 meses hoje que namoro o amor da minha vida [que eu conheci em 97, na casa dos meus avós, no aniversário de minha prima – que descobrimos, no primeiro encontro (último sábado de carnaval), ter sido a primeira “namoradinha” do Johnny]. Logo na quarta de cinzas, dirigimos até a Bahia. No sábado seguinte, a gente já tava se apresentando como namorados e, 8 meses e muitos quilômetros depois, cá estamos. Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. “Porque afinal cada começo é só continuação e o livro dos eventos está sempre aberto no meio”. Em que pese a chuva (e a temperatura) no Rio, hoje é um dia quentinho e feliz. Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto. Porque, embora todas as cartas de amor sejam (levemente) ridículas, só as criaturas que nunca as escreveram é que (realmente) o são”, escreveu.









