Suzy Cortez - Reprodução

Suzy CortezReprodução

Publicado 20/10/2021 16:45

Suzy Cortez fez um ensaio sensual e fez uma revelação sobre a famosa tatuagem do craque argentino Messi. A influenciadora tem o desenho do jogador abaixo do abdômen próximo a virilha. "É incrível. Já passei por situações bastante embaraçosas por causa das tatuagens. Os homens olham e acham estranho (risos). O rosto do Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H”, disse



Suzy que é apaixonada por tatuagens quer fazer o mesmo desenho que seu ídolo tem na perna. Acostumada a compartilhar fotos com pouca roupa nas redes sociais, Suzy chegou a se envolver em uma polêmica com Antonela Roccuzzo, a mulher do jogador, em 2016, após supostamente enviar nudes para o craque. Ela nega a polêmica.



“Até hoje as pessoas querem saber, elas me perguntam sobre a polêmica, mas eu mesma não sei o que aconteceu”, garantiu.



Sobre os problemas na hora do sexo, Suzy explicou que, além das tatuagens, os homens também ficam desconfortáveis por conta de sua forma física: “É inevitável, mas alguns homens ficam incomodados com os meus músculos”, explicou.