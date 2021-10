Fernanda Lacerda - Reprodução

Fernanda LacerdaReprodução

Publicado 20/10/2021 05:46 | Atualizado 20/10/2021 05:46

A ex-Fazenda, Fernanda Lacerda, deixou os fãs preocupados ao compartilhar uma imagem dentro de uma ambulância e em seguida apagar o registro. A coluna procurou a ex-Panicat para saber do que se tratava, e a modelo revelou que precisou ser socorrida com urgência. "Tive uma intoxicação alimentar e uma crise de ansiedade muito forte. Aí juntou tudo e passei muito mal. Mas já estou bem e em casa me recuperando, graças a Deus", conta.

Fernanda também explicou por que a imagem na ambulância foi parar no story do Instagram. Ela garante que foi 'sem querer'. "É que na hora foram avisar meu pai… Acho que meu insta estava aberto e sem querer foi aqui. Mas depois que viram que foi postado, a assessoria já apagou", explica Mendigata.