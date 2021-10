Dyl Reis, Eder Menghine e Hugo Oliveira - Reprodução/Montagem

Publicado 20/10/2021 05:41 | Atualizado 20/10/2021 05:41

Um mês e meio depois de ter sido trocado na véspera de casamento pelo ex-noivo, Eder Meneghine, Dyl Reis decidiu fazer um boletim de ocorrência na 16ª Delegacia Policial (Barra da Tijuca) contra o arquiteto por ameaças e difamação. "Nós tínhamos conversado. Estava tudo certo porque ele pediu desculpas e eu também pedi. Só que ele decidiu me infernizar de uma hora para outra. Fica ligando e pedindo para voltar. O Eder fez até uma proposta de reconciliação em segredo! Disse que não tinha coragem de me assumir depois de todo a confusão, mas que tudo voltaria como era antes. Lógico que não topei e outra coisa que ninguém sabe: depois da briga que tivemos dias antes do casamento, eu quem não quis mais casar", conta Dyl à coluna.

Entregador de quentinhas de um restaurante no Anil, em Jacarepaguá, Dyl decidiu levar o caso à polícia agora depois de algumas mensagens trocadas com Eder. "Eu deveria ter feito isso antes porque ela denegriu a minha imagem. Disse que eu não era honesto e que teria me conhecido fazendo programas. Mentira. Me conheceu entregando quentinhas debaixo de sol. Tenho os meus antigos patrões para provar que eu era e sou trabalhador. Ficamos juntos sete meses e aí ele diz que não sou honesto. Em sete meses, ele não viu que eu era desonesto? Estou muito revoltado porque quem saiu como o errado essa história foi eu. Eu quero que ele prove tudo que anda me acusando", explica Dyl que não descarta a possibilidade de entrar na Justiça contra o ex-noivo. "Vou pensar".