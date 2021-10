'Calibrando', nova faixa de Gutto Soares, terá coreografia do Fit Dance - Divulgação

'Calibrando', nova faixa de Gutto Soares, terá coreografia do Fit DanceDivulgação

Publicado 21/10/2021 02:00

Nesta terça-feira (18), o cantor Gutto Soares divulgou trechos de 'Calibrando', que vem com a missão de repetir o mesmo sucesso de 'Amor de Rede Social'. No próximo dia 30, o sertanejo apresenta seu novo single nas plataformas digitais. A música é uma composição em parceria com Mão Grande, Thiago Basso, que também assina a produção musical, e Fernando Luiz. A novidade chega cheia de swing, acompanhada por um videoclipe e com coreografia feita pelo grupo Fit Dance.



Depois, ao divulgar que o pré-save já estava acessível, foi surpreendido com o repost de David Brazil: "Já fiz, Gutto Soares", disse o gago mais querido do Brasil. Para quem ainda não sabe, a ação nada mais é do que um mecanismo utilizado para garantir que as novidades ganhem mais engajamento antes de serem lançadas.

Vale ressaltar que, desde o mês passado, o nome de Gutto e o de Nattan, do hit 'Storiezin', estão no olho do furacão por conta de um imbróglio no mercado em que atuam. É que, após gravar e desembolsar R$ 8 mil pela exclusividade de 'Amor de Rede Social', de Val Lima, o artista mineiro ficou sabendo que o forrozeiro também havia comprado os direitos da faixa, que tem DJ Ivis como coautor, fato que até então ele desconhecia.