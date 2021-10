Mayra e Arthur Aguiar - Reprodução

Publicado 20/10/2021 21:31 | Atualizado 20/10/2021 21:40

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão juntos novamente. Nesta quarta (20), a empresária publicou um vídeo no Instagram, que surpreendeu os seguidores e confirmou a reconciliação. Nas imagens, ela aparece com Arthur Aguiar ao som de Bruno e Marrone e, em certo momento, depois de caras e bocas, o casal se beija. "Entrega aqui todas as amigas que já morderam a língua! Marca todas aqui para passarmos essa vergonha coletiva”, escreveu na legenda.





Os dois comemoraram o aniversário de 3 anos da filha Sophia, com tema de Unicórnio, na segunda-feira (18), em Campinas, em São Paulo, onde Mayra mora desde o ano passado. Essa é a segunda vez neste ano que os dois se reconciliam. Após ser alvo de inúmeras traições do ator, a influenciadora digital o perdoou e retomou o casamento, que tinha chegado ao fim em maio de 2020, em março. Um mês depois, ela anunciou nova separação e explicou que tinha recebido uma resposta de Deus e entendido que ela deveria deixar o ator ir para ser livre. "Eu não confio na minha percepção sobre ele", desabafou na época.