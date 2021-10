Sammy, Pyong e Jake - Reprodução

Sammy, Pyong e JakeReprodução

Publicado 20/10/2021 12:24

Depois de Sammy Lee anunciar que resolveu dar mais uma chance ao casamento com Pyong Lee, após ter pedido a separação por conta da participação dele no reality 'Ilha Record', agora foi a vez do influenciador se manifestar sobre a reconciliação.

"O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria! No meu coração, e com certeza nos céus", escreveu ele.

Sammy e Pyong Lee são pais de Jake, de 1 ano. O casamento deles chegou ao fim após a participação do influencer no reality 'Ilha Record'. Na atração, ele se envolveu em uma grande polêmica após dividir o edredom com a participante Antonela Avellaneda, com quem apareceu em clima de intimidade. Sammy não gostou nada de ver as imagens que foram ao ar em rede nacional e pediu a separação.