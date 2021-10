Jojo Todynho e Marcio Felipe - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho e Marcio FelipeReprodução/Instagram

Publicado 20/10/2021 05:00 | Atualizado 20/10/2021 07:31

Jojo Todynho surpreendeu seus seguidores ao revelar que seu namoro com Márcio Felipe terminou por conta de uma traição dela. "Quem vacilou fui eu. É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso", disse a cantora, ao ser questionada se ela teria sido traída pelo ex.



Procurada pela coluna, Jojo falou um pouco mais sobre a pulada de cerca de quando esteve acompanhando a semana de moda em Paris. "Estava em Paris, né? 'Não ia perder as oportunidades. E que oportunidades. Então a vida seguiu e quando cheguei aqui no Brasil eu terminei com ele. A gente tinha brigado e aí eu saí pra beber", disse Jojo.