Luísa Sonza e Bruno Monteleone gravaram clipe juntos - Reprodução Instagram

Publicado 20/10/2021 05:00 | Atualizado 20/10/2021 11:50

Luísa Sonza fez a fila andar. Após o fim do namoro com o cantor Vitão, a cantora está vivendo um affair com o ator Bruno Montaleone. O rapaz é ex-namorado de Sasha Meneghel e protagonizou, ao lado de Luísa, cenas calientes no clipe de 'Melhor Sozinha', uma das faixas do disco recém-lançado da artista. Nas imagens, Bruno e Luísa aparecem seminus tomando um banho de chuveiro e trocam beijos de tirar o fôlego.



Segundo a coluna apurou, a relação dos dois já tem pouco mais de duas semanas. Recentemente, Luísa esteve no Rio para encontrar Montaleone. Os dois estão se curtindo bastante, mas por enquanto não é nada sério. Pelo menos não ainda



Bruno está solteiro desde o fim do namoro com Sasha Meneghel, em junho de 2019. Os dois ficaram juntos por dois anos. Já Luísa Sonza não assume um relacionamento sério desde o término com Vitão, em agosto deste ano, após quase um ano juntos.