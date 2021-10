Lu.a.na Belli - Divulgação/Saulo Rodrigues

Publicado 20/10/2021 02:00

Lu.a.na Belli é assim que a cantora está se apresentando agora na mídia. Atualmente morando na Itália, a também compositora resolveu fazer várias mudanças em sua carreira. Além do nome, ela trocou o funk por um som mais pop e esse novo projeto musical será apresentado no Brasil, em breve. Já com as passagens marcadas para o início de novembro, ela chega trabalhando o lançamento da música 'Pode Jogar', que acontece no dia 12, em todas as plataformas digitais. Lu.a.na escolheu trabalhar como produtor musical, Peezy, e até gravou um clipe da canção.