Marilia MendonçaReprodução

Publicado 19/10/2021 19:31 | Atualizado 19/10/2021 22:09

Marília Mendonça saiu em defesa da amiga Maiara após algumas críticas que ela recebeu na internet nos últimos dias. "Eu vejo uns comentários de mulheres sobre outra mulher que dá vontade de furar meus olhos… ainda temos muito o que melhorar viu? Que feiura! Que vergonha! Feio, gente vazia que além de não acrescentar nada de relevante ao mundo ainda faz o desserviço de atacar outra mulher que nem sabe da sua existência porque trabalha tanto que nem tem tempo pra isso. Quanta baixeza, mulherada. De mal a pior!", começou o desabafo em seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (19)



Maiara foi atacada após terminar o noivado mais uma vez com Fernando Zor e alguns seguidores disseram que ela estaria implorando para voltar com o ex. "Uma breve história sobre Maiara. Maiara começou a cantar aos 7 anos com a irmã gêmea. Aos 15 anos, ela saiu da casa dos pais, em Araguaína, e se mudou para São Paulo em busca dos seus sonhos. Maiara conquistou o Brasil inteiro no seu primeiro DVD. Maiara me ensinou muito sobre voz e sobre generosidade".

"Ela é tão foda, que ela não faz ideia que eu estou fazendo isso e quando souber vai falar que não precisa, porque realmente não precisa. Ela é adulta e forte pra caramba, mas é indigesto ver que resumem toda a complexidade que ela é, em algo que é uma parte do que Maiara é", concluiu.

