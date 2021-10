Laura Keller - Reprodução

Publicado 19/10/2021 22:06

Apesar da confusão envolvendo o ex-marido, Jorge Sousa, na última semana, Laura Keller resolveu compartilhar com seus seguidores que está prestes a realizar um sonho: comprar uma nova casa. A DJ e influenciadora já está visitando vários imóveis na zona oeste do Rio e revela que a procura por um novo lar tem a motivado. "Mudanças boas sempre são bem-vindas e eu estou em busca de uma casa, já que moro em uma cobertura. Sempre foi meu sonho ter uma casinha com quintal e própria", revelou Laura.