Geisy Arruda - Reprodução

Geisy ArrudaReprodução

Publicado 19/10/2021 19:39 | Atualizado 19/10/2021 20:15

Geisy Arruda é mais uma famosa a entrar na plataforma de conteúdos adultos. "Abri uma conta e fiquei offline por um tempo porque estava amadurecendo a ideia. Quando vi que as pessoas assinavam o meu perfil mesmo sem conteúdo e 300 dólares na minha conta, entrei. Não imaginava o quanto todo mundo queria ver minha nudez. Foi impossível resistir", explicou. Geisy já chegou à plataforma com três ensaios exclusivos com nudez total, fotos temáticas, fantasias eróticas e abordagem de fetiche: "Quero enlouquecer homens e mulheres", completou a influenciadora.