Publicado 19/10/2021 10:11

o motivo do término do casamento de Gabriela Pugliesi e Erasmo Viana. Na ocasião, contamos que a influenciadora digital havia descoberto uma traição através de mensagens trocadas em um grupo de Erasmo com amigos. Nesta segunda-feira (18), o modelo falou pela primeira vez sobre o motivo do rompimento e confirmou a informação aqui veiculada. Em abril deste ano, esta humilde coluna havia antecipado. Na ocasião, contamos que a influenciadora digital havia descoberto uma traição através de mensagens trocadas em um grupo de Erasmo com amigos. Nesta segunda-feira (18), o modelo falou pela primeira vez sobre o motivo do rompimento e confirmou a informação aqui veiculada.

"O fato que culminou com o nosso término foi uma pontinha, um gatilho, um vacilo meu, uma bobeira, descobriu uma coisa antiga minha, um vacilo meu. Eu fui na despedida de solteiro de um amigo meu, em Salvador, com um mês do nosso relacionamento. Ela pegou meu Instagram, viu uma conversa minha com esse brother, um papo de quatro anos atrás. Mas já estava desgastado, o fato de a gente já não estar conseguindo engravidar, porque era coisa de Deus", disse o modelo.

Aos amigos, Pugliesi contou que durante uma viagem para Salvador, terra natal de Erasmo, o modelo participou de uma festa fechada e íntima com várias meninas e uma turma de amigos. Na volta para casa, em São Paulo, Erasmo 'esqueceu' de contar sobre a noitada. Pugliese foi trocar uma música no celular do companheiro e chegou uma notificação do tal grupo. Como os dois não tinham segredos um para o outro até o momento, ela abriu a mensagem e descobriu a diversão. Gabriela se sentiu traída pelo companheiro e como a relação já não andava às mil maravilhas, a também empresária não pensou duas vezes e mandou um 'tchau, querido!'.