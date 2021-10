Erika Schneider - Reprodução

Publicado 19/10/2021 05:00

Terceira eliminada de 'A Fazenda 13', Erika Schneider conversou com esta humilde coluna sobre sua participação no reality e revelou como reagiu aos comentários de Erasmo Viana, com quem já viveu um affair aqui fora. O modelo fez críticas bem pesadas à Erika, ao afirmar que teria encerrado a relação com ela por considerá-la 'sem conteúdo, superficial e rasa'. A ex-bailarina do extinto 'Domingão do Faustão' disse não entender o que passou pela cabeça do ex-marido de Gabriela Pugliese pra dar tal declaração de forma gratuita, uma vez que quem não quis levar o romance adiante foi ela: "uma atitude babaca, ridícula". Ela também falou das amizades que fez no confinamento e comentou a perseguição que sofreu da peoa Tati Quebra Barraco: "me atacava gratuitamente".



Do que você se arrepende lá dentro?

Não me arrependo de nada. Eu acredito que fui exatamente o que sou aqui fora. Agi com meu coração. Infelizmente o público decidiu minha saída, mas não tinha como eu não me posicionar diante dos fatos que estavam acontecendo.



O que você achou da declaração do Erasmo sobre não ter levado o relacionamento contigo à frente por você não ter conteúdo, ser superficial e rasa?

Achei ridícula. Ele deu essa declaração e em seguida deu outra versão. Eu sumi, não quis continuar. Não sei o que passou na cabeça dele. Mas o pior é que ele disse : "eu não teria coragem de falar isso na cara dela". Só teria de falar para o Brasil inteiro. Mas aí a gente mede o caráter de cada um. Se a pessoa fala um coisa dessa em rede nacional, imagina o que não faz fora…



A declaração dele não bate com a realidade, já que antes do confinamento você havia negado que ficou com ele. Foi ele quem confirmou o affair. Por que acha que ele tem falado desta forma?

A declaração dele não bate com a realidade. Ele contou uma mentira, depois falou a verdade . Tá aí a prova. Eu não sei por que ele falou isso, se foi para se sentir superior ou melhor para as pessoas da casa. Uma atitude babaca, ridícula…



O Erasmo contou uma mentira sobre você pra sair como superior e agora fez o mesmo com a Marina. Mas a equipe dela logo tratou de desmenti-lo e mostrar que, na verdade, as investidas eram dele pra cima dela. Por que acha que ele tem essa necessidade de autoafirmação a todo momento?

Eu não sou psicóloga para fazer uma analise da personalidade de alguém. Mas acredito que ele possa ter uma personalidade narcisista. O maior medo de um narcisista é a rejeição. Isso explicaria a conduta dele. Espero que ele tenha esse reality como um aprendizado para evoluir como pessoa, reveja suas atitudes para nunca mais atacar ou expor uma mulher.



Acha que Tati Quebra Barraco pegou pesado contigo?

Ela me atacava gratuitamente. Depois disse que do que adiantava ser bonita e burra. Isso não me afeta, porque sei a mulher que eu sou. Mas essa análise dela é carregada de preconceito. Me espanta apenas porque ela não é isso que ela pregava. Infelizmente muitas pessoas passam uma imagem na rede social, mas pratica o inverso.



Tem gente do confinamento que você vá levar pra vida toda?

Tem gente lá que eu vou levar para minha vida, pessoas que eu gosto, o Rico, principalmente. E eu estou aberta também a conversar. A gente não tem que levar nada para o coração, rancor, raiva, isso só faz mal pra gente mesmo. Eu peço que as pessoas que falaram mal de mim pelas costas e quiseram me humilhar, que repensem suas falas e revejam, porque todo mundo tem o direito de evoluir.