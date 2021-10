Leão Lobo/Elis Regina - Reprodução/Montagem

Publicado 19/10/2021 05:00

O apresentador Leão Lobo revelou que foi muito amigo de Elis Regina na metade da década de 70 e até hoje, ele não aceita muito bem a morte da cantora, aos 36 anos, no início de 1982.Ela foi encontrada desacordada em casa pelo, então, namorado Samuel MacDowell, e morreu logo depois. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte teria sido intoxicação por cocaína e álcool.

"Eu fui entrevistá-la uma vez e nós acabamos ficando muito amigos desde então. Era amigo de frequentar os camarins dos shows dela e de sair para jantar. Uma vez, durante um desses jantares, ofereceram uma cervejinha e ela recusou. Elis disse que se tomasse a cerveja ficaria péssima e trocou a bebida por um suco ou refrigerante, não me lembro direito. Mas, isso me deixa perplexo e me intriga até hoje. Como um ano e meio depois, uma pessoa que não bebia, morre como uma alcoólotra e drogada? Não entendo", contou Leão.