Aline Mineiro e Rico Melquiades - Reprodução

Aline Mineiro e Rico MelquiadesReprodução

Publicado 18/10/2021 18:11

Rico Melquiades já sente o cheiro de sua batata assando para a indicação da quinta roça de 'A Fazenda 13', da RecordTV. Nesta segunda-feira (18), em conversa com Aline Mineiro, ele diz que já sabe que será o mais votado da casa e, por isso, terá que puxar alguém da baia para a berlinda. Rico anunciou que tem dois nomes na mira: Solange Gomes e MC Gui. "Eu adoro o MC Gui, ele sabe. Eu converso muito com ele. Mas amigo, a Sol...", disse Aline.

"Não vou fazer isso", disse Rico interrompendo Aline. "Mas tipo... Às vezes a gente paga o pato por ser bom coração e mau jogador, entendeu? É isso que eu estou com medo. Mas eu sou assim, eu tenho que seguir os meus princípios", completou.

"Eu não puxaria alguém porque é fraco, eu puxaria alguém porque não me dou bem", falou Aline, citando o caso que aconteceu na última prova de fogo. "Eu não estou confuso, o meu problema é que eu não posso deixar o medo tomar conta de mim", desabafou o peão. "Tipo, em questão de achar ele muito forte e jogar como jogador. Sou um ser humano com um coração. Às vezes não é legal ser só um jogador. Mas os meus princípios não me permitem fazer isso. Por mais que eu quero que ela saia. Se for - porque eu não quero sair, se Deus quiser -, mas se for pra eu sair, eu vou sair com a cabeça erguida, não como covarde", admitiu Rico.