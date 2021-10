Alexandre Correa - Reprodução

Alexandre CorreaReprodução

Publicado 18/10/2021 18:05

Marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Corrêa, passou por mais um exame após concluir tratamento contra um câncer no pescoço descoberto há um ano. Nesta segunda-feira (18), ele compartilhou em seu Stories do Instagram uma selfie ao lado de uma máquina de PET Scan. O exame é normalmente realizado um mês ou três meses após a última quimioterapia. O tumor estava embaixo do maxilar e na base do crânio. Em sequência, ele também fez questão de homenagear os profissionais da saúde já que a data registra o Dia do Médico. "Hoje é o dia do médico e, coincidentemente, há um ano a minha luta contra o câncer começou. Graças a Deus e aos profissionais incríveis que me acompanharam, hoje posso estar aqui parabenizando e agradecendo a eles por todo cuidado e atenção que recebi e recebo até hoje. Vocês são verdadeiros heróis. Minha eterna gratidão!!", escreveu o empresário.