Cristina Mendonça - Divulgação

Publicado 18/10/2021 17:42

Modelo internacional e musa do Botafogo, Cristina Mendonça vai apresentar o Miss Bela Brasil, concurso que terá uma menina representando cada estado do país. Aos 29 anos, ela ja coleciona trabalhos no mundo da moda em Milão, Paris, Estados Unidos e Dubai. “Eu comecei minha carreira de modelo com 16 anos no Brasil. E fui descoberta internacionalmente em 2018, aqui em Milão, onde fiz minha primeira revista internacional”, conta.

Destaque também no Instagram, onde coleciona quase 200 mil seguidores, Cristina afirma que, apesar de se sentir realizada, a profissão de modelo não é nada fácil. Além disso, tem que ficar longe de sua família. “Não é fácil sair de uma cidade pequena, deixar família e vir morar em uma das maiores metrópoles da moda sem falar nada de italiano. No começo foi bem difícil, mas hoje, depois de cinco anos de Itália, já domino o idioma e falo mais três”, relata a morena, que já até pensou em largar tudo e desistir da profissão.

“A vida de modelo não é um conto de fadas como parece, tem várias dificuldades que te fazem quase desistir, mas eu sei do meu potencial e de onde eu quero chegar e não vou desistir fácil. Me considero uma pessoa forte pra aguentar os altos e baixos da vida e determinada para chegar onde eu quero”, afirma.

O Miss Bela do Brasil aposta na beleza da mulher brasileira, que é bem eclética, com variedade de tons de pele e diversidade de corpos. Cada estado, além do Distrito Federal, será representado por uma menina, totalizando 27 participantes.