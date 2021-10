Flávia Alessandra - Reprodução

Flávia AlessandraReprodução

Publicado 18/10/2021 17:01 | Atualizado 18/10/2021 17:02

De férias no Egito e comemorando 15 anos de casamento com Otaviano Costa, Flávia Alessandra está plena. Ou melhor pleníssima aproveitando as belas paisagens naturais do país africano. Nesta segunda-feira (18), ela publicou uma sequência de fotos em que aparece de biquíni fio-dental de frente para o mar com uma legenda bem-humorada sobre a apreciação da vista do alto de uma estrada. "Fofoqueira egípcia", brincou ela.



Nos comentários, Otaviano não perdeu a viagem e brincou com visual da foto. "Que flores lindas, amor!", brincou. Não satisfeito, o apresentador completou os elogios para a mulher: "Chupa, Cleópatra". Muitos amigos e fãs também elogiaram a boa forma de Flávia.