Publicado 18/10/2021 07:46

Andressa Urach tem compartilhado com seus seguidores do Instagram os detalhes de cada fase de sua segunda gravidez. À espera de Leon, ela tem mostrado desde a realização de ultrassonografia do bebê até pequenos gestos, como a primeira vez que ela e o marido sentiram o neném mexer. "Acabamos de sentir o Leon Urach mexer pela primeira vez. E ele ainda deu um chute bem na hora que o papai Thiago Lopes colocou a mão na minha barriga", revela a modelo, que está na 17ª semana de gestação.

Recentemente, Andressa e Thiago Lopes ficaram três dias separados, mas logo reataram o relacionamento, após uma série de acusações da modelo contra o empresário. Andressa, inclusive, anunciou, na última semana, que está voltando a frequentar a Igreja Universal, templo que ela está brigando na Justiça para recuperar as doações milionárias que fez.