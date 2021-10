Joana Prado e Vitor Belfort - Reprodução

Joana Prado e Vitor Belfort

Publicado 18/10/2021 05:00 | Atualizado 18/10/2021 06:32

Joana Prado e Vitor Belfort perderam o patrocínio de uma das marcas mais famosas de vitaminas e suplementos do mundo, a Garden Of Life. E foi a própria empresa que confirmou o fim do contrato depois que muitos clientes reclamaram dos comentários transfóbicos do casal. "Joana Prado e Vitor Belfort não são mais embaixadores da marca", anunciou a empresa para um consumidor, que denunciou o casal.



Tudo começou quando a influenciadora fez um vídeo reclamando do banheiro unissex de um estabelecimento comercial, na Flórida, nos Estados Unidos. "Eu entro aqui no banheiro com a minha filha (mostra ela, apontando para uma das cabines), enquanto tem um homem aqui do lado? Dá medo, né? O que vocês acham disso?", questionou aos fãs.



Belfort foi o primeiro a se revoltar e comentou. "Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro. Vamos proteger". O casal foi alvo de vários xingamentos e ataques nas redes sociais, que motivaram a empresa quebrar o contrato.







