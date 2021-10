Hulk comemora a formatura da mulher, Camila Ângelo - Reprodução de internet

Publicado 18/10/2021 15:29 | Atualizado 18/10/2021 15:42

A polêmica envolvendo a ex Iran Ângelo, que alfinetou ele e a atual companheira pelo anúncio da gravidez da primeira filha do casal, não abalou o jogador Hulk. O atacante do Atlético-MG utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para parabenizar Camila Ângelo, pelo Dia do Médico. Em um dos Stories do Instagram, o atleta publicou cliques da namorada de jaleco e escreveu: "Parabéns pelo Dia do Médico, meu amor!", escreveu Hulk.

"Que Deus abençoe sua profissão! Te amo", legendou ele em outra foto de Camila com uniforme de médica. A sobrinha de Iran Ângelo se formou em medicina no início do ano. Ela está grávida de uma menina, Zaya, prevista para nascer em março, e na sexta-feira (15), o casal divulgou a megafesta do Chá de Revelação. No dia seguinte, Iran Ângelo fez a publicação. "Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento", comentou a influenciadora.