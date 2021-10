Marina Ferrari - Reprodução

Publicado 18/10/2021 11:00 | Atualizado 18/10/2021 14:48

Após Rico Melquiades ter dito ao vivo que a assessoria de Marina Ferrari teria dito para ela se afastar dele no confinamento e o peão ser prontamente desmentido pela assessora da influencer, eis que Marina acabou confirmando a versão do influenciador e desmentindo sua própria assessoria. "Minha assessoria não, todo mundo falou. Não foi só minha assessoria", disse Marina em conversa com Erasmo, que achou 'nada a ver' Rico ter dito que a assessora dela havia mandado ela ficar longe.

Na última formação da roça, Rico acusou Marina de estar seguindo ordens para se afastar dele. "Lá fora, eu e ela sabíamos que viríamos para o programa e ela me disse que a própria assessoria dela falou para ela para não ficar próximo de mim nas brigas, não ficar do meu lado porque eu tenho esse jeito explosivo", contou o influencer, que em seguida foi desmentido por Marina e depois por Priscila Jaffé, a tal assessora que teria dado o conselho a Marina. "Gente, que mentira", disse a funcionária da influencer.



A Marina, depois de desmentir o Rico e a assessora dela também, foi lá e confirmou tudo pro Erasmo pic.twitter.com/Wh6OmiSsTC — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 18, 2021