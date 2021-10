Tati Quebra-Barraco desdenha de almoço feito por peoa - Reprodução

Publicado 18/10/2021 09:40

Confinada em 'A Fazenda' e sem papas na língua, Tati Quebra Barraco comparou o reality rural da Record com o 'Big Brother Brasil', da Globo. Em conversa com Solange Gomes, a funkeira analisou a audiência das duas atrações, após Solange dar sua opinião sobre o que o público dos realities shows gostam de acompanhar. "Reality show é um jogo comportamental. A gente pode colocar uma grande estrela aqui, mas ela pode ser uma pessoa chata", disse a ex-Banheira do Gugu.

Tati então retruca a opinião da colega: "Isso é o que você acha. Será que o público tá achando isso lá fora? Ninguém quer ver comportamento, não. O povo quer ver lealdade e respeito. Fora isso, o público quer que o pau quebre", disse a cantora.

Solange então faz o comparativo usando o nome de Juliette Freire, campeã do 'BBB 21'. "Eu acho que vê, porque senão a Juliette não saía com 30 milhões (de seguidores) do BBB sendo uma anônima. É um jogo comportamental. Entrou com 3 mil seguidores e tá rica", analisou a modelo.

Mas Tati lembrou que não é algo a se comparar, porque a audiência influencia muito. "Você não pode comparar lá com aqui não. E aqui é totalmente diferente, entendeu? Até de audiência. Lá é outro patamar", declarou a funkeira.