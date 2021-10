Casting de famosos - Reprodução

Casting de famososReprodução

Publicado 18/10/2021 05:00

Em tempos de pandemia, o que teve de famoso se virando nos trinta não foi brincadeira. Esta humilde colunista achou curioso que vários atores, cantores, apresentadores e até atletas estão no casting de uma plataforma que vende mensagens personalizadas com felicitações de aniversário ou outro tipo de comemoração por vídeo.



O serviço funciona assim: o cliente escolhe no catálogo seu artista favorito, compra o vídeo, fornece os dados como nome, email, qual é celebração e algo específico na mensagem. Em seguida, paga com cartão de crédito e espera a aprovação da operação bancária assim como as orientações da plataforma sobre a chegada do vídeo, que fica disponível para o fã baixar. Os preços variam de R$ 20 até R$ 399 e tem personalidades como Cid Moreira, Preta Gil, Ferrugem, Arthur Aguiar, Gracyanne Barbosa, Helga Nemetik Ronnie Von, entre outros. De vez em quando rola uma promoção com desconto de mais de 60%.