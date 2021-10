Tierry - Reprodução

O cantor Tierry usou as redes sociais para comentar sobre o vídeo que circulou na última sexta-feira (15) do ônibus onde ele e sua equipe estavam em uma rodovia, Itaituba no estado do Pará. Nas imagens, o motorista faz manobras arriscadas na pista assustando o motorista que acompanhava o veículo. O sertanejo revelou ter demitido o profissional contratado de uma empresa terceirizada. “Estou assustado com tamanha imprudência, mas agradecendo a Deus pelo livramento que foi dado a todos nós, a mim, que corriqueiramente estou aí, indo de uma cidade pra outra (quando não há transporte aéreo) e a minha equipe, meus amigos e companheiros de estrada, pais de família. O motorista foi desligado pela empresa responsável. Que Deus sempre conduza os passos de todos nós!" , disse ele.