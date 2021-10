Giovanna Antonelli - Reprodução

Giovanna AntonelliReprodução

Publicado 17/10/2021 15:37

Giovanna Antonelli anda gravando em ritmo acelerado as cenas da próxima novela das 19h, 'Quanto mais Vida, Melhor!', na Globo. Em dias de folga, a atriz só pensa em descansar. Neste domingo (17) chuvoso, a protagonista da trama de Mauro Wilson acordou tarde e surpreendeu ao postar uma foto no quarto de frente ao espelho, completamente nua. Giovanna só usou um travesseiro para cobrir as partes íntimas. Aquele domingo cheio de preguiça! Eu e quem?", colocou na legenda.