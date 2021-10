Iran Ângelo, Camila Ângelo e Hulk - Reprodução/Montagem

Iran Ângelo, Camila Ângelo e HulkReprodução/Montagem

Publicado 17/10/2021 12:32

Ex-mulher do atacante Hulk, Iran fez um post misterioso, mas que muitos dos seguidores associaram como uma alfinetada para o jogador do Atlético Mineiro e sua sobrinha Camila Ângelo. A recém-formada médica é apontada como pivô da separação do ex-casal após 12 anos de casamento, no final de 2019.

Hulk e Camila esperam a primeira filha, Zaya, prevista para nascer em março, e um dia depois da divulgação da megafesta do Chá de Revelação no Instagrama, Iran usou seu perfil na mesma rede social para enviar uma mensagem. "Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento".

Iran e Hulk são pais de Ian Thiago e Alice.