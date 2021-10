Wesley Alemão e MC Kevin - Reprodução

Publicado 16/10/2021 18:43

A morte de MC Kevin completa cinco meses neste sábado (16), e um dos seus amigos, Wesley Alemão, fez questão de prestar uma homenagem ao cantor nas redes sociais. "A ficha ainda não caiu. O Kevin deixou um vazio enorme para quem o conhecia de perto. Sinto muitas saudades e fico triste porque ele era um cara cheio de planos tinha um longo caminho pela frente e morreu de forma trágica. Fico triste também pela mãe dele porque perder um filho tão amado deve ser difícil. Fica em paz irmão, você será lembrado por nós pra sempre!", completou o influencer, que postou uma foto ao lado de Kevin.

MC Kevin morreu no dia 16 de maio ao cair da sacada de um dos quartos do hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, Zona Oeste, do Rio. Um laudo da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) concluiu semanas depois que a morte do funkeiro, de 23 anos, foi acidental.