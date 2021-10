Anitta - Reprodução

Publicado 16/10/2021

Morando em Miami, nos Estados Unidos, para se dedicar à carreira no exterior, desde o início deste ano, Anitta está rica. Ou melhor riiiiiiica, igual o bordão antológico da personagem de Carolina Ferraz, a vilã Norma Gusmão, na novela 'Beleza Pura'. A cantora revelou que o retorno financeiro dos últimos anos já é o suficiente para manter a vida fora do país por um bom tempo, quiçá a vida inteira.

"Pra mim já deu tudo certo internacionalmente. Embora as pessoas não acreditem, eu não sou uma pessoa cheia de luxos. Se eu quisesse viver do meu dinheiro que estou fazendo aqui, eu conseguiria porque está tudo dando certo. Mas se paramos de trabalhar, enlouquecemos. Quem não se movimenta, não está vivo. Não estou com desespero, está tudo perfeito. Mesmo que escolhesse ter férias eternas, já me sinto bem e vitoriosa", contou Anitta, em entrevista recente .

Questionada sobre os planos de tirar uma pausa da carreira antes dos 35 anos e ter filhos, Anitta disse que seus desejos não mudaram. "Os planos estão mantidos. Eu quero, sim, dar uma pausa, ficar bem quietinha na minha, passear bastante. Ter uns filhos... Com certeza. Isso ainda está nos planos."