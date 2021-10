Sabrina Sato - Edu Moraes

Sabrina SatoEdu Moraes

Publicado 16/10/2021 06:14 | Atualizado 16/10/2021 06:15

Esta humilde coluna descobriu que Sabrina Sato já tem um novo projeto pela frente na Record TV. Apresentadora se prepara para comandar um novo reality do canal, cuja produção já está a todo vapor e em busca do elenco que irá participar. Trata-se de um game com artistas, incluindo ex-participantes de 'A Fazenda'. Era pra ser segredo, mas ainda bem que quase ninguém nos lê.



Esta não é a primeira vez que a apresentadora irá se aventurar em um reality de jogos. Ela já apresentou o 'Game dos Clones', reality de relacionamentos. A atração, inclusive, foi alvo de muita críticas por conta de erros no desenrolar dos episódios.